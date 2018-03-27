Шахматы. Каруана выиграл турнир претендентов и сыграет с Карлсеном

В Берлине завершился шахматный турнир претендентов на звание чемпиона мира. Победителем стал американец Фабиано Каруана, который и встретится с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за шахматную корону.

В заключительном туре Каруана выиграл черными у россиянина Александра Грищука, что позволило ему набрать девять очков. Каруана выиграл турнир претендентов и завоевал право сыграть с Карлсеном в матче за звание чемпиона мира.

Участник предыдущего матча Сергей Карякин набрал 8 очков и занял третье место. Восемь очков у азербайджанского гроссмейстера Шахрияра Мамедьярова, занявшего второе место.