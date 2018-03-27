В Домодедове пассажиров эвакуировали из задымившегося самолета

Самолет рейса Москва-Новосибирск задымился на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Домодедово перед вылетом.

Пассажиры "Боинга" были эвакуированы по надувным трапам, сообщает "Интерфакс".

Как уточняет ТАСС, Boeing-737 принадлежит авиакомпании "Глобус". Было ли серьезное задымление или же просто по какой-то причине сработали датчики, сейчас уточняется.

Сейчас из-за инцидента временно не работает одна взлетно-посадочная полоса.