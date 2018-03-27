Неизвестный открыл стрельбу в канадском Калгари

На северо-востоке канадского города Калгари неизвестный открыл огонь по сотруднику полиции, после чего забаррикадировался в гараже.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, там проводится полицейская операция. Получивший множественные огнестрельные ранения полицейский госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное, передает ТАСС.

Наряд полиции прибыл по вызову после того, как вооруженный мужчина попытался силой забрать ключи от автомашины у жильца одного из домов. Получив отпор, он попытался скрыться, но позже вернулся и открыл стрельбу по прибывшим правоохранителям.