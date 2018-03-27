Скандал со сливом личной информации из Facebook выходит на новый уровень

Пока Лондон подговаривает другие страны выслать российских дипломатов, в самой Англии, похоже, формируется ситуация, куда более опасная для правительства. Кристофер Уайли, бывший сотрудник компании "Кэмбридж Аналитика", ответственной за утечку 50 миллионов данных пользователей Фейсбука, признал — его фирма использовала полученную информацию, чтобы влиять на избирателей перед голосованием по Брекзиту. И прямым текстом сказал — если бы не "Кэмбридж Аналитика", результат референдума был бы другим.

"Бывший сотрудник компании "Кэмбридж Аналитика" Кристофер Уайли – сегодня едва ли ни самое важное лицо британской политики. А еще две-три недели назад этого молодого человека с эксцентричной внешностью вряд ли кто-то смог бы узнать.

Уже второй раз он дает показания по скандальному делу об утечке личных данных 50 миллионов пользователей Фейсбука и теперь Уайли явился лично, а не по видеосвязи. И тематика стала шире.

"Единственная цель распространения видео в Нигерии заключалась в том, чтобы запугать потенциальный электорат. Использовались кадры, на которых людям перерезали горло и оставляли их истекать кровью в канавах. Были и текстовые сообщения, где мусульмане показывались жестокими поклонниками насилия, и прямые угрозы в адрес избирателей. Все это осуществлялось с помощь механизма "Совокупного IQ", на разработку которого ушло 40% финансирования от Vote Leave", — свидетельствует Кристофер Уайли, бывший сотрудник компании CambridgeAnalytica.

Vote Leave была основана в 2015-м, в статусе межпартийной организации. Избирательная Комиссия Великобритании назначила её официальной ведущей компанией, призывающей страну покинуть Евросоюз. Кроме того, как утверждает Уайли, средства Vote Leave направлялись на проекты, которые включали работу с компроматом, а также — материалами, добытыми хакерами.

"И именно компания Vote Leave сыграла здесь, в Британии, чрезвычайно важную роль политического консультанта. В связи с этим, я бы рекомендовал Комитету, помимо всего прочего, добиваться от властей разрешения на проведение полноценного расследования в адрес Vote Leave, и ее роли в решении о выходе Великобритании из состава ЕС", — продолжает Кристофер Уайли, бывший сотрудник компании Cambridge Analytica.

Автор программы, которая позволила "Кэмбридж Аналитике" собрать персональные данные американских пользователей и с их помощью, якобы, одержать победу Дональду Трампу на президентских выборах — профессор психологии Александр Коган. Он также ранее работал в "Кэмбридж Аналитике". Коган создал тест, благодаря которому данные миллионов пользователей попали в базу компании. Причем, пройти этот тест понадобилось всего несколько сотням. После откровений Уайли, в адрес Фейсбука посыпались гневные посты.

Сам Коган участие в предвыборной кампании подтверждает, но использование данных из Фейсбука для того, чтобы манипулировать электоратом — отвергает категорически. А вот разоблачитель Уайли на заседание пришел с доказательствами.

"Это абсолютная ложь, что "Кэмбридж Аналитика" никогда не использовала данные Фейсбука. Напротив, данные Фейсбука имели фундаментальное значение для работы компании. Вот почему она потратила, по меньшей мере, миллион долларов на приобретение этого проекта. Кстати, я предоставил комитету контракты с подписями Александра Когана и Александра Никса на использование данных Фейсбука, обработанных с помощью программы Когана", — парировал обвинения Кристофер Уайли, бывший сотрудник компании Cambridge Analytica.

Сам же основатель соцсети Марк Цукерберг, вопреки обещаниям, на Конгрессе выступать отказался и заявил, что пришлет своего заместителя.

"Тем не менее, учитывая всю серьезность ситуации, нам бы хотелось выслушать и самого господина Цукерберга. Мы планируем в ближайшее время обратиться в компанию и уточнить, сможет ли он дать показания — по видеосвязи или лично, как ему будет удобно", — заявил Дэмиэн Коллинс, глава комитета парламента Британии по культуре, СМИ, спорту и цифровым технологиям.

Неудивительно, что доверие пользователей к самой популярной в мире социальной сети падает стремительно. В Соединенных Штатах и многих странах Европы набирает оборот акция #Удалифейсбук. А печатные СМИ и блоги предлагают подробные инструкции, как именно это удаление производить.