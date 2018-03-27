Соперники российских футболистов тоже проиграли

Соперники сборной России по групповому турниру чемпионата мира 2018, сборные Египта и Саудовской Аравии тоже провели товарищеские встречи. И египтяне, и саудовцы свои встречи проиграли.

Сборная Египта играла в Цюрихе со сборной Греции без своего лидера Мохаммеда Салаха. Нападающий "Ливерпуля" провел все 90 минут на скамейке запасных. Египтяне уступили 0:1. Единственный мяч на 30 минуте забил нападающий сборной Греции Николаос Карелис.

Сборная Саудовской Аравии гостила в Брюсселе у сборной Бельгии. В первом тайме нападающий бельгийцев Ромелу Лукаку забил два мяча. После перерыва Миши Батшуаи провел третий гол, а Кевин Де Брейне установил окончательный счет – 4:0.