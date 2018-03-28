Россия скорбит по погибшим в Кемерове

Среда, 28 марта, объявлена в России днем общенационального траура в связи с трагедией в Кемерове, где при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" погибли 64 человека, в том числе, десятки детей. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. По всей стране приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и телеканалам предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Накануне во многих городах России люди организовали мемориалы, куда несли цветы и игрушки, напоминает РИА Новости. Памятные акции прошли в Москве, Санкт-Петербурге, других городах. В Брянской, Ярославской, Тамбовской областях и других регионах России развлекательные мероприятия уже отменены. Свою скорбь по погибшим выражают СМИ, многие из которых отметили страницы своих интернет-ресурсов траурными ленточками, отказались от яркого цветового оформления сайтов и рекламы. Так, телеканал "Россия 1" в день траура уберет из эфира всю рекламу, а развлекательных передач в сетке вещания телеканала на 28 марта не было изначально.

Несли цветы и игрушки и к посольствам России за рубежом — в Казахстане, Латвии, Финляндии, Бельгии, многих других странах. Свои соболезнования в связи с трагедией выражают руководители государств, среди которых и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Трагедия произошла в минувшее воскресенье, 25 марта. По последним данным, в результате пожара погибли более 60 человек, большинство из которых дети. Возгорание началось на четвертом этаже здания, где находился развлекательный центр. По словам очевидцев, когда начался пожар, двери кинозалов были заперты, а система экстренного оповещения не сработала. В Кемеровской области объявлен трехдневный траур по погибшим.