Сборная Бразилии выиграла у немцев в Берлине

Сыграны еще несколько товарищеских матчей. В Берлине чемпионы мира немцы принимали команду Бразилии и проиграли 0:1..

В полуфинале последнего чемпионата мира, проходившего в Бразилии, сборная Германии разгромила хозяев 7:1. Бразильцам удалось взять пусть и не равноценный, но все же реванш. На 37 минуте Габриэл Жезус пробил головой. Вратарь сборной Германии Кевин Трапп поймал мяч за линией ворот. Этот гол оказался единственным в матче и принес победу сборной Бразилии 1:0.

Испанская сборная нанесла крупное поражение игравшей без Лионеля Месси сборной Аргентины 6:1. Первая же серьезная атака сборной Испании принесла успех. На 12 минуте Диего Коста отправил в ворота южноамериканцев первый мяч. В середине первого тайма Иско развил успех. В конце первого тайме аргентинский защитник Николас Отаменди один мяч отыграл. После перерыва Иско забил свой второй мяч. Затем отличился Тиаго Алькантара. Продолжил разгром сборной Аргентины Яго Аспас. Подвел итог матча Иско, записавший на свой счет три гола.

В Лондоне играли сборные Англии и Италии. Долгое время единственным оставался мяч Джейми Варди, забитый в середине первого тайма. Итальянцы сумели избежать поражения благодаря пенальти, реализованному на 78 минуте. Точный удар с 11 метров нанес Лоренцо Инсинтр