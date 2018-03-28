"Нечем дышать": пассажир снял эвакуацию из задымившегося самолета в Домодедове

Пилот направлявшегося в Новосибирск самолета авиакомпании S7 прервал взлет в аэропорту Домодедово из-за задымления в салоне, где находились 129 пассажиров. Один из очевидцев снял на видео эвакуацию из воздушной машины.

"Перед взлетом пилот говорит, что в салоне запах, но это нормально. Набирает скорость по взлетной полосе. Дым в салоне валит из вентиляции. Становится нечем дышать за считанные секунды. Пассажиры в панике кричат, чтобы пилот остановился. Экстренное торможение. Мы уже задыхаемся. Хватаем вещи и раздетые выпрыгиваем из самолета. Я сидела в хвосте возле выхода. В числе первых оказалась на улице. На ходу оделась, убегая подальше от задымлённого самолета", — написала одна из пассажирок, отметив, что у нее сегодня второй день рождения.

По данным СКР, инцидент произошел в 21:50, но причина задымления пока что не установлена. На кадрах видно, как задыхающихся людей эвакуировали с помощью надувных трапов.

"Спустя 15 минут на параллельной взлетной показались первые машины МЧС. За это время самолёт с несколькими тоннами топлива на борту мог уже пару раз взорваться. Но они подъехали не к нам. Они перепутали взлетные полосы и самолеты. Машинам пришлось сделать крюк и наконец-то подъехать куда нужно. Ещё через 10 минут приехали автобусы за пассажирами", — уточнила Марина Котлярова.

Всего на борту Boeing-737 находились 129 пассажиров и шесть членов экипажа, никто из них не пострадал. В настоящее время все пассажиры дожидаются запасного борта в здании аэропорта.