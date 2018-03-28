Взлетные полосы аэропорта Домодедово работают штатно

Закрытая после инцидента со следовавшим рейсом Москва – Новосибирск самолетом авиакомпании "Глобус" взлетная полоса аэропорта Домодедово возобновила работу.

Ранее сообщалось, что пассажирский борт должен был вылететь в Новосибирск, но взлет был прерван из-за задымления в кабине пилотов. По предварительным данным, причиной инцидента стало попадание антиобледенительной жидкости, которой обрабатывался самолет в связи с погодными условиями, в систему кондиционирования.

Экипаж сообщил о задымлении и далее действовал согласно инструкциям, все процедуры были выполнены правильно и своевременно: было произведено торможение в пределах взлетно-посадочной полосы, аварийная высадка пассажиров с использованием надувных трапов была завершена успешно. На борту находились семь членов экипажа и 129 пассажиров, напоминает ТАСС. Пострадавших нет.

До буксировки воздушного судна на место стоянки временно не осуществлялись взлет и посадка с взлетно-посадочной полосы номер два аэропорта Домодедово.