Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции

Подготовку к саммиту "Россия-Турция-Иран" по телефону обсудили российский президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля во вторник.

Встреча должна состояться в начале апреля в Анкаре. Кроме саммита государств-гарантов астанинского процесса, также планируется провести заседание совета сотрудничества высшего уровня, сообщает телеканал "Россия 24".