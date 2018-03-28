Месси не досмотрел матч сборных Испании и Аргентины

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не досмотрел до конца матч своей команды против испанцев. Лионель пропускал эту встречу из-за проблем с подколенным сухожилием.

Без Месси сборная Аргентины была разгромлена в Мадриде с результатом 1:6. Три мяча забил Иско, по голу записали на свой счет Диего Коста, Тиаго Алькантара и Яго Аспас. На 74 минуте, после шестого гола испанцев Месси встал и покинул трибуны стадиона "Ванда Метрополитано".

В пером тайме при счете 0:1 получил травму вратарь сборной Аргентины Серхио Ромеров. Его заменил Вилли Кабальеро, на долю которого пришлось пять пропущенных мячей.