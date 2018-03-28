Клоун претендует на кресло американского конгрессмена

О своем решении баллотироваться в Палату представителей Конгресса США от штата Южная Каролина объявил бывший клоун американского "Цирка Барнума и братьев Ринглинг" Стив Лаф.

В сообщении, размещенном на персональном интернет-сайте, кандидат рассказал, что в течение трех лет развлекал публику в Японии, а последние десять лет проводил в своем родном штате Южная Каролина шоу, посвященные борьбе с издевательствами в школах.

Стив Лаф выступает за ужесточение контроля за оборотом огнестрельного оружия в США и всеобщий доступ к системе медицинского здравоохранения. "Люди шутят, что наш президент и Конгресс сами являются клоунами. С моей точки зрения, хуже клоунов не придумаешь", — заявил он.

На выборах кандидат будет представлять Демократическую партию. Ранее профессиональный комик добровольно помогал проведению предвыборных кампаний демократов Барака Обамы и Берни Сандерса, передает ТАСС.

В ноябре текущего года на промежуточных выборах в США будут переизбираться 34 сенатора, все 435 членов Палаты представителей, а также 39 губернаторов штатов и территорий.