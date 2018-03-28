В Судане неизвестный зарезал троих прихожан в мечети

В результате нападения вооруженного ножом неизвестного в одной из мечетей Судана погибли три человека, еще несколько пострадали.

Трагический инцидент произошел в минувший вторник в тот момент, когда прихожане собрались на вечернюю молитву, передает РИА Новости. Очевидцы рассказали, что мужчина набросился на людей прихожан после того, как те отказались его слушать. Пришедшим на молитву удалось ликвидировать нападавшего, личность которого установить пока не удалось.