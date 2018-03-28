Кортеж экс-президента Бразилии обстрелян неизвестными

В Бразилии совершено вооруженное нападение на кортеж экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Огонь велся по двум автобусам, на которых передвигались его сторонники.

Лула да Силва совершает поездку по южным регионам страны, проходящую в рамках начала избирательной кампании в преддверии президентских и парламентских выборов. Экс-президента сопровождают десятки сторонников – соратников по Партии трудящихся, а также профсоюзные лидеры. Пули попали в два автобуса, никто не пострадал, передает ТАСС.

Ранее колонна со сторонниками Лулы да Силвы не раз была атакована противниками политика. Так, в минувшие выходные ее забросали яйцами и камнями, которые попали, в том числе, в автомобиль, на котором передвигался бывший президент Бразилии.

В январе текущего года суд подтвердил обвинительный вердикт по делу Луиса Инасиу Лулы да Силвы, увеличив назначенный ему срок тюремного заключения с девяти лет и шести месяцев до 12 лет и одного месяца. В соответствии с бразильским законодательством, осужденный за коррупцию человек теряет право занимать выборные должности, однако, несмотря на многочисленные обвинения, экс-глава государства остается фаворитом предвыборной гонки. Ранее Лула да Силва объявил, что готов стать кандидатом на высший пост, вопреки решению суда.