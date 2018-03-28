Лидеры Китая и КНДР встретились в Пекине

Центральное телевидение Китая сообщило, что в Пекине лидер КНДР Ким Чен Ын встретился в Доме народных собраний с председателем КНР Си Цзиньпином.

Поездка северокорейского лидера в Китай продлилась с 25 по 28 марта, передает ТАСС. Сам северокорейский лидер сообщил своему китайскому коллеге, что целью его визита было лично поздравить председателя КНР с переизбранием на пост главы государства. В свою очередь, Си Цзиньпин тметил, что визит Ким Чен Ына свидетельствует о большом значении, которое лидер КНДР уделяет развитию отношений с Китаем. "Основы традиционной дружбы Китая и КНДР были созданы и получили дальнейшее развитие благодаря усилиям старших поколений высшего руководства двух стран. Это наше совместное бесценное достояние", — подчеркнул он. Также Си Цзиньпин указал, что Коммунистическая партия Китая и Трудовая партия Кореи внесли большой вклад в развитие социализма.

Сообщается, что в ходе встречи стороны обсудили мировые проблемы, в том числе, проблему Корейского полуострова. Председатель КНР сообщил своему северокорейскому коллеге, что Китай привержен цели денуклеаризации Корейского полуострова, обеспечению там мира и стабильности, а также урегулированию проблемы путем диалога и переговоров, передает РИА Новости.

В сою очередь, Ким Чен Ын заявил, что готов вести диалог с США и провести встречу на высшем уровне с американским президентом Дональдом Трампом. "Проблема денуклеаризации Корейского полуострова может быть решена, если Южная Корея и Соединенные Штаты будут реагировать на наши усилия, а также создавать атмосферу мира и стабильности", — сказал он.