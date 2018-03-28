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Футбол-2018 29 минут назад

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28 марта 201803:20

Джеймс Тарковский сделал выбор в пользу Англии

http://www.espnfc.com

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Сборная Англии по футболу в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 провела товарищеский матч с командой Италии. Встреча завершилась вничью 1:1. В составе англичан дебютировал защитник "Бернли" Джеймс Тарковский.

На молодого футболиста претендовали сборные Англии и Польши, но англичанин польского происхождения выбрал родоначальников футбола. Джеймс провел на поле все 90 минут и оказался причастен к ответному голу итальянцев. В конце встречи он наступил на ногу Федерико Ди Франческо. Судья из Германии Дениз Айтекин сначала ограничился угловым. Но после видеоповтора он изменил решение и назначил пенальти. Который был реализован Лоренцо Инсиньо.

При этом ни тренерский штаб сборной Англии, ни товарищи по команде не винят Тарковского в случившемся. " Тарковский блестяще себя проявил. Он проводил свой стартовый матч, но сразу же показал, что находится на нужном месте", — приводит "Спорт-Экспресс" слова Джейми Варди. Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер и вовсе обратил свой гнев против судьи и системы видеоповторов. " Игрок упал прежде чем ему встали на ногу! Согласен с Гари Линекером. Повторы быил введены для ясных и очевидных ошибок! Если все ясно и понятно, то почему, черт возьми, потребовалось 20 просмотров, чтобы передумать? И все же никто не может согласиться, правильно это или нет. Если вы решите игнорировать правило "ясно и очевидно", то, возможно, придется пересматривать каждое решение, и игра превратится в хаос", – написал Ширер на своей странице в соцсетях.

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