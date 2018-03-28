Александр Яковенко: британская сторона не предоставила никаких фактов по "делу Скрипаля"

Лондон сознательно вводит мировое сообщество в заблуждение по делу о покушении на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявил посол России в Великобритании Александр Яковенко на брифинге для иностранных послов. Он отметил, что Лондон объявил Москву причастной к этому преступлению, но не предоставил своим союзникам ни единого факта.

"Британские власти бездоказательно политизируют т.н. "дело Скрипалей", пренебрегают своими обязательствами по Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, сознательно стремятся ввести в заблуждение международное сообщество и оправдать свои действия по сокрытию фактов нападения на двух российских граждан на британской земле", — цитирует российского дипломата телеканал "Россия 24".

"Вопросы и реплики участников брифинга подтвердили, что британская сторона не предоставила своим международным партнерам каких-либо фактов по произошедшему в Солсбери. Такая линия вызывает недоумение лондонского дипломатического корпуса, а значит и международного сообщества", — добавил Александр Яковенко.