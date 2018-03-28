НХЛ. Дубль Тарасенко помог "Сент-Луису" выиграть у "Сан-Хосе"

За океаном продолжается регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. "Сент-Луис Блюз" в овертайме обыграл "Сан-Хосе Шаркс" 3:2. У победителей два гола на счету Владимира Тарасенко.

"Акулы" ели 1:0 и 2:1, но "блюзменам" удалось отыграться. Причем вторую шайбу забросил Владимир Тарасенко. В основное время ничья 2:2, а в дополнительном периоде Тарасенко принес "Сент-Луису" победу с результатом 3:2. Владимир Тарасеко, сделавший дубль, теперь имеет на своем счету 31 одну заброшенную шайбу и 32 точных передачи.

Обладатель Кубка Стэнли "Питсбург Пингвинз" проиграл в гостях "Детройт Ред Уингз" 2:5. Потерявший шансы на выход в плей-офф "Детройт" уверенно выиграл у "Питсбурга". Один из лидеров "пингвинов" Евгений Малкин сделал голевую передачу. Молдой нападающий "красных крыльев" Евгений Свечников результативных действий не совершил. "Нью-Джерси Дэвилз" дома выиграл у "Каролниы Хэррикенйз" 4:3. "Нью-Йорк Айлендерс" с тем же счетом 4:3 выиграл в гостях у "Оттавы Сенаторз".

Упорной получилась борьба в матче "Виннипег Джетс" – "Бостон Брюинз". "Виннипег" выигрывал 3:1, затем 4:3, но "Бостон" смог сравнять счет. В основное время ничья 4:4. Дополнительный период не принес успеха ни одной из сторон, а буллиты лучше выполнили хоккеисты "Джетс". Вратарь "Брюинз" Антон Худобин отбил.28 бросков. Не обошлись без дополнительного периода "Нешвилл Предаторз" – "Миннесота Уайлд". В основное время ничья 1:1. Но "Нэшвилл" не стал доводить дело до буллитов и победил 2:1.