В Испании полиция разогнала дубинками сторонников независимости Каталонии

Манифестанты перекрыли улицы в Барселоне и других городах региона. Из-за акции на многих дорогах образовались длинные пробки, движение остановилось и на трассе из Испании во Францию. Протестующие требовали освободить бывшего каталонского лидера Карлеса Пучдемона.

25 марта его задержали в Германии — по требованию испанских властей, напоминает телеканал "Россия 24". Беглый политик в настоящее время находится под стражей — решение о его экстрадиции в Испанию будет принято после первого апреля. Мадрид обвиняет Пучдемона в злоупотреблении полномочиями и подстрекательстве к бунту. На родине ему может грозить более 30 лет лишения свободы.