В Хакасии с последствиями паводка помогают бороться военные

В регионе находится отряд железнодорожной бригады Центрального военного округа. Задействована бульдозерная и экскаваторная техника. Военнослужащие уже приступили к очистке от снега водоотводных каналов, укреплении дамбы и расчистки участка реки. В случае дальнейшего повышения среднесуточных температур и таяния снега, на место готовы направить дополнительные силы для борьбы с паводком, отмечает телеканал "Россия 24".