НХЛ. Гол Радулова обеспечил "Далласу" победу над "Филафельфией"

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги продолжился двумя матчами. Александр Радулов помог "Даллас Старз" выиграть в овертайм у "Филадельфии Флайерз" 3:2.

"Филадельфия" вышла вперед после гола Ивана Проворова на 23 минуте 2:1. Но вскоре Бретт Ричи после паса Радулова восстановил равенство. Сам Радулов забросил победную шайбу в начале дополнительного периода. На счету Радулова стало 89 очков – 28 голов и 41 пас. У Проворова 15 шайб и 22 передачи.

"Эдмонтон Ойлерз" мощно начал встречу с "Коламбус Блю Джекетс", забросив к 11 минуте три шайбы в ворота Сергея Бобровского. Но "Коламбус" сравнял счет еще до перерыва – 3:3. Одна из шайб на счету Артемия Панарина. "Синие жакеты" продолжили натиск и в итоге выиграл 7:3. Панарин сделал еще один результативный пас. Теперь на счету российского нападающего 72 очка – 26 шайб и 46 передач.. Сергей Боброский отразил 22 броска.