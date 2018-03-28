Обследование здания ТРЦ "Зимняя вишня" завершено

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Пожар в кемеровском ТЦ 45 минут назад
Обследование здания ТРЦ "Зимняя вишня" завершеноЧитайте нас в Telegram
Сотрудники МЧС России завершили обследование сгоревшего в Кемерове здания торгового-развлекательного центра "Зимняя вишня". В ходе работ на конструкции были установлены датчики, фиксирующие вибрации.
Также на поврежденном здании были установлены ультразвуковые приборы системы "Стрела-П", которые определяли степень повреждения конструкций. Все полученные в результате обследования данные передаются во Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, специалисты которого проведут анализ в течение нескольких дней. По результатам работы будет подготовлено итоговое заключение, которое позволит понять, в каком состоянии находится здание и насколько оно устойчиво.
Как сообщалось, сильный пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта, напоминает "Интерфакс". Возгорание возникло на последнем этаже здания, где находились кинозалы и было много детей. В ходе первых следственных мероприятий выяснилось, что в "Зимней вишне" уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, при этом после начала возгорания охранник торгового центра не включил исправную принудительную систему оповещения.
В чрезвычайного происшествия 64 человека, в том числе, более 40 детей, погибли, более 60 человек пострадали. Среда, 28 марта, объявлена в России днем общенационального траура.
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