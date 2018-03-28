Сборная Перу обыграла исландцев. На счету Фарфана гол и пас

Участники чемпионата мира по футболу продолжают подготовку к турниру. Сборная Перу нанесла поражение команде Исландии 3:1 , а хорваты были сильнее мексиканцев 1:0.

Сборные Исландии и Перу встречались в США, в городе Нью-Джерси. Перуанцы уже на третьей минуте вышла вперед после гола Ренато Тапиа. Северяне ответили точным ударом Йона Гудни Флолуссона. Но после перерыва южноамеиканцы склонили чашу весов в свою пользу. Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан сначала помог забить Раулю Рундиасу, а заьем отличился сам. Победа сборной Перу 3:1.

В другом американском городе Арлингтоне играли сборные Мексики и Хорватии. Все решил гол хорватского полузащитника Ивана Ракитича на 62 минуте. Хорваты выиграли 1:0.