Тела 27 погибших при пожаре в Кемерове опознаны

По информации начальника Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова, к настоящему времени опознаны тела 27 погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". Дальнейшая процедура опознания будет проводиться по собранному генетическому материалу.

Как сообщалось ранее, всего погибшими числятся 64 человека, в том числе, более 40 детей. В среду, 28 марта, планируется провести захоронение 14 опознанных, передает ТАСС.

Трагические события в Кемерове, где вспыхнул пожар в ТРЦ "Зимняя вишня", произошли 25 марта. В результате чрезвычайного происшествия погибли 64 человека, в том числе, 41 ребенок. За помощью в медицинские учреждения города обратились 68 пострадавших, 14 из них были госпитализированы.