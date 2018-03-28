Теннисистки Макарова и Веснина стали полуфиналистками турнира в Майами

Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в полуфинал турнира в американском Майами. Россиянки выступают в парном разряде и в матче 1/4 финала они со счетом 6:2, 6:4 одержали победу над российско-украинским тандемом Алла Кудрявцева – Людмила Киченок. Соперницы провели на корте 1 час 17 минут.

Следующий соперник россиянок определится 28 марта между парами Эшли Барти — Коко Вандевей – Надежда Киченок – Анастасия Родионова.