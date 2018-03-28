Люксембург отзывает посла из России

Люксембург отзывает своего посла в Москве для консультаций. Жан Ассельборн, глава МИД страны, заявил, что Люксембург не намерен высылать российских дипломатов в связи с так называемым "делом Скрипаля".

В связи с инцидентом в Солсбери 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов. Власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН. Они также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле, передает РИА Новости.

4 марта в британском Солсбери были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.