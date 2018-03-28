Федор Смолов: местами играли со сборной Франции на равных

Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов после товарищеского матча с Францией (1:3) отметил, что в целом сборная Франции не показала ничего сверхъестественного, но на результат повлияла разница в исполнителях у обеих команд.

"Эмоции после матча неоднозначные, потому что считаю, что мы не наиграли на поражение, – признается Смолов, слова которого приводит Чемпионат.Com. – Местами мы играли с французами на равных, атаковали и могли не единожды забить. При счете 1:2 полагали, что сможем додавить и сравнять счет. Я был уверен, что французы подсели из-за спертого воздуха, который был на стадионе из-за закрытой крыши".

"Франция – не космос, но с командами такого уровня чревато допускать даже малейшие ошибки, поскольку они приводят к голам в наши ворота. А у Франции футболисты такого уровня, которые наказывают за любую оплошность. Результат превыше всего, поэтому мне обидно".