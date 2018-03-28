МЧС: в Кемерове погибли 64 человека, пропавших без вести нет

В результате пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" погибли 64 человека, из них 41 ребенок. Такие данные привел сегодня заместитель главы МЧС России Владлен Аксенов. Он почеркнул, что власти не располагают информацией о людях, пропавших без вести в результате трагедии.

"Пропавших без вести нет. Информации о родственниках, которые не знают, где их близкие, мы не имеем", — сказал Аксенов.

Тела погибших переданы Следственному комитету России, по шести погибшим потребуется дополнительная экспертиза.

Сегодня в стране общенациональный траур по погибшим в пожаре в Кемерове. Государственные флаги приспущены, развлекательные мероприятия и программы на телевидении и радио отменены.

Во многих городах проходят траурные акции. В Москве отдать дань памяти погибшим в кемеровской трагедии сегодня можно в двух местах, сообщает "Россия 24". Это постоянное представительство администрации Кемеровской области при правительстве России на Большой Татарской улице и специально организованный мемориал скорби на Манежной площади. Люди идут туда не первый день. Цветы, свечи, игрушки, записки и слезы.