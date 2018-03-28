В столичном парке ножами порезали трех человек

В результате драки в парке "Кузьминки" на юго-востоке Москвы ножевые ранения получили три человека. Пострадавшие доставлены в больницу.

"Одного ранили в грудь, другой был ранен в живот, третий — в поясницу", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

Инцидент произошел накануне вечером около входа в парк на улице Юных Ленинцев, дом 52. Ранения пострадавшие получили, поссорившись с неизвестными. Полиция проводит проверку по факту ЧП.