Проститься с учительницей, спасшей детей, пришли ее ученики

В Кемерове прощаются с 37-летней учительницей Татьяной Дарсалией. Она погибла во время пожара в "Зимней вишне", спасая детей.

Отпевание проходит в Знаменском кафедральном соборе в центре города, сообщает РИА Новости. Сюда пришли десятки учеников гимназии номер 17, где Дарсалия работала учителем иностранных языков, ее коллеги и друзья.

В день пожара Татьяна была в торговом центре со своей дочкой. Когда начался пожар, она вывела дочку, а сама побежала внутрь здания, чтобы помочь другим детям. В здании Дарсалия задохнулась угарным газом.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на четвертом этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 64 человека, среди них 41 ребенок. В стране объявлен общенациональный траур.