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28 марта 201809:34

ФИФА высоко оценила готовность стадионов чемпионата мира-2018
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Директор департамента по проведению соревнований и мероприятий Международной федерации футбола (ФИФА) Колин Смит в ходе заключительного инспекционного визита оценил общее состояние российских стадионов, которые примут матчи чемпионата мира-2018. По мнению функционера, впечатление от арен хорошее.

"В целом оценю состояние готовности стадионов, как очень хорошее, — сказал Смит, которого цитирует ТАСС. – От непосредственной постройки мы на данном этапе уже переходим к проработке деталей. Именно такие моменты являются финальными штрихами, которые в итоге и будут оставлять все впечатления от посещения матчей турнира".

Напомним, что всего инспекцией было проведено три этапа проверки готовности стадионов. В ходе первого этапа, который проходил с 30 января по 1 февраля, инспектировали арены "Санкт-Петербург", "Лужники" и "Спартак". Во время второго этапа (с 1 по 3 февраля) проверку проходили сооружения в Ростове-на-Дону, Казани и Сочи, а на заключительном этапе были посещены оставшиеся стадионы в Волгограде, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Саранске и Калининграде.

Всего чемпионат мира по футболу примут 11 стадионов в 12 городах. Старт мировому первенству состоится 14 июня матчем Россия – Саудовская Аравия на московских "Лужниках". Финал турнира состоится 15 июля.

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