Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае с обещаниями мира

Тема:
Ситуация вокруг КНДР 42 минуты назад
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае с обещаниями мираЧитайте нас в Telegram
Лидер КНДР Ким Чен Ын все-таки побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Поездка была тайной, ее факт не подтверждали в северокорейском МИД. Это первый зарубежный визит Ким Чен Ына с момента прихода к власти.
Одной из главных тем переговоров стало ядерное разоружение Корейского полуострова: Ким Чен Ын заявил, что ситуация улучшается, что КНДР стремится снижать напряженность — эта позиция последовательна и "не может измениться", а он лично готов вести диалог с США и встретиться с Дональдом Трампом, а также с лидерами Южной Кореи. Более того, он готов превратить связи с югом в отношения сотрудничества, урегулировать разногласия и провести межкорейский саммит, но ждет и ответных шагов к миру от оппонентов.
Пожалуй, столь миролюбивых заявлений от северокорейского лидера давно не слышали. Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил, что Пекин ценит, видит и одобряет усилия Пхеньяна, продолжит дальше конструктивно участвовать в потеплении и призывает перейти к предметному диалогу.
"Поддержание, укрепление и развитие отношений между Китаем и Северной Кореей — решительный и неизменный курс китайской партии и правительства. Мы готовы совместно с северокорейскими товарищами, не забывая историю, смотреть вперед и двигаться по пути стабильного развития этих отношений на длительную перспективу, добиваясь процветания народов двух стран, а также готовы вносить вклад в мир, стабильность и развитие в регионе", — заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
"Проблема денуклеаризации Корейского полуострова может быть решена, если Южная Корея и Соединенные Штаты будут реагировать на наши усилия, а также создавать атмосферу мира и стабильности. Сейчас ситуация на Корейском полуострове развивается в правильном направлении, Пхеньян выступил инициатором, предприняв меры по нормализации напряженной ситуации для проведения диалога о мире", — подчеркнул лидер КНДР Ким Чен Ын.
Говорили и о двусторонних отношениях. Си Цзиньпин считает, что дружба между странами единственно верный выбор, и внешние факторы не должны на нее влиять. Он предложил развивать связи на основе четырех принципов: активизация контактов на высшем уровне, стратегический диалог, акцент на мирное развитие и усиление дружественных контактов, особенно, на уровне молодежи. Китайский лидер намерен подать личный пример и активно общаться с Ким Чен Ыном и руководством КНДР, совершать частые визиты. Собственно, лидеры обменялись приглашениями в гости, которые с обеих сторон были приняты.
Визит Ким Чен Ына, как стало известно, длился три дня, но ни одна из сторон официально это не подтверждала, и все подробности в прессе появились только сегодня. Приезжал он со своей супругой, она его везде сопровождала, активно общалась с первой леди Китая Пэн Лиюань. В честь гостей был устроен приветственный банкет.
Проходили переговоры в пекинской резиденции Дяоюйтай. Не зря журналисты обращали внимание, что улицы в этом районе были перекрыты, и меры безопасности усилены. Накануне активно следили за перемещениями по городу некоего кортежа без флагов и опознавательных знаков в сопровождении мотополиции. Очень было много версий и слухов на эту тему, особенно в южнокорейских и японских СМИ.
Японский телеканал первым показал таинственный бронепоезд (зеленый с желтой полосой), который пересек границу по мосту китайско-корейской дружбы в северо-восточной провинции Ляонин. Именно на таких поездах ранее в Китай приезжали северокорейские лидеры, в частности, отец нынешнего главы КНДР, а сам Ким Чен Ын предпочитает все же самолеты.
Муссировали слухи о том, что чуть ли не отели перестали бронировать номера с окнами на железную дорогу, якобы был установлен навес, который перекрывал обзор состава. В Южной Корее утверждали, что прибыть могла сестра Ким Чен Ына — Ким Йо Чжон, тоже очень влиятельная политическая фигура, доверенное лицо брата, она была спецпосланником КНДР на только что прошедших Олимпийских играх.
Но вот интрига разрешилась. Ким Чен Ын объяснил, что счел своей обязанностью лично поздравить Си Цзиньпина с переизбранием. Это первый зарубежный визит Ким Чен Ына за 7 лет с момента вступления в должность. Что касается Южной Кореи, то в ближайшие дни член Госсовета КНР Ян Цзэчи посетит Сеул, встретится с президентом страны и начальником управления национальной безопасности и проинформирует их о результатах прошедших в Пекине переговоров.
Ранее по теме
-
Лидеры Китая и КНДР встретились в Пекине7 часов назад
-
Южная Корея и США опять начинают военные маневры8 суток назад
-
Немецкая разведка: КНДР может нанести ядерный удар по Европе9 суток назад
-
США и Южная Корея будут продолжать давление на КНДР11 суток назад
-
Лавров: Россию не устраивает военный сценарий на Корейском полуострове11 суток назад
-
Трамп хочет встретиться с Кимом до конца мая11 суток назад
Сейчас
ФСБ обыскивает офисы петербургских сайентологов
Картина дня
-
МЧС: при пожаре в Кемерове никто не пропал без вести
- Найден источник фейк-новостей о жертвах
- Москва ответит на высылку дипломатов
- Российские футболисты уступили французам в Санкт-Петербурге
- Спустя полвека названа причина гибели Гагарина
Самое читаемое
-
Никого прикрывать не будут: Путин высказался об отставке Тулеева
- "Это был поджог": гендиректор "Зимней вишни" указала на подозреваемых
- Герои: учительница и кадет спасали детей, не думая о себе
- Пришел в сознание мальчик, выпрыгнувший из горящего ТЦ
- Провал Терезы Мэй: МИД узнал, на каком основании выдворили российских дипломатов
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта маленького Jaguar
- Обновленный Ford Explorer для России стал дешевле
- Временные дорожные знаки не спасут от камер фотофиксации
- Хит-парад. Автомобили в честь гонок и гонщиков
- Китайцы представили кроссовер для Европы на базе Volvo
Экономика
-
Пирамида Tesla начала рушиться?
- Нефть: попытка обновить максимумы не удалась
- Медведев: голландская болезнь побеждена
- В России ограничат срок эксплуатации автобусов
- Торговая война вынуждает США наращивать долг
Недвижимость
-
Взрыв башни в Екатеринбурге попал на видео
- Бюро по отъему жилья: кредиты делают москвичей бомжами
- Скандальную свалку в Подмосковье очистят огнем
- Как прописаться на даче
- Председатель ТСЖ устроил себе личный курорт на крыше
Вести.Медицина
-
Трагедия в Кемерове: погибших опознают генетики
- В хронической усталости виноваты гормоны
- Атакамский гуманоид оказался человеком
- Меню смерти: самая опасная еда, которая существует на планете
- Как справляться с плохими новостями: отвечают врачи
Вести в 20.00
-
Пожар в "Зимней вишне"
- После высылки российских дипломатов демократы полюбили Трампа
- В Подмосковье появится мощный синхротрон последнего поколения
Москва 24
-
Звезда сериалов, избивший до полусмерти подругу, задержан
- Маргарите Грачевой, изуродованной ревнивым мужем, установили протезы
- "Я всегда получаю то, что хочу": чем запомнится Сергей Мавроди
- Певца Витаса арестовали после стрельбы в Барвихе
- Рейды на соблюдение правил пожарной безопасности пройдут в ТЦ Москвы
Вести.Hi-tech
-
Бизнес-аналитика для Ростуризма к ЧМ-2018 по футболу
- Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
- Oculus Go: насколько хорош VR-шлем за $200 от Facebook и Xiaomi
- Порнография добралась до AR-шлема Microsoft
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
Вести-Москва
-
Москва скорбит по погибшим в Кемерове
- Лихач, протаранивший маршрутку на внедорожнике, получил год условно
- Семь суток ареста: певца Витаса наказали за стрельбу в Барвихе
- Поддержать тех, кому трудно: как журналисты помогают волонтерам
- Войска Национальной гвардии отмечают профессиональный праздник
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 фильмов в стиле PUBG
- Можно ли УАЗ продать иностранцу под соусом успеха PUBG?
- В Steam стартовала масштабная распродажа от Ubisoft
- Как работают ставки в киберспорте
- Pornhub назвали альтернативой Youtube
Наука
-
Кровь в обмен на сперму: видео секса удильщиков ошеломило биологов
- Тихоокеанский "мусороворот" оказался в 16 раз больше, чем считалось
- Атакамский гуманоид оказался девочкой с неизвестными ранее мутациями
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Что такое сексуальность: объясняет Анджелина Джоли
- Феминисток разгневали слишком сексуальные постеры
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
У Александра Абдулова нашлась внебрачная дочь
- Режиссер Марк Розовский отвечает актрисе на обвинения в изнасиловании
- Борьба за наследство Вячеслава Шалевича продолжается
- Известная модель сбежала от состоятельного мужа-садиста
Телеканал "Культура"
-
Не посещение музея, а паломничество! День рождения Ирины Антоновой
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- Ринго Старр стал рыцарем
- Заглянем в тайную комнату! Интервью с Мариной Лошак