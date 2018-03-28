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28 марта 201810:07 Анастасия Саховская

Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае с обещаниями мира

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Лидер КНДР Ким Чен Ын все-таки побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Поездка была тайной, ее факт не подтверждали в северокорейском МИД. Это первый зарубежный визит Ким Чен Ына с момента прихода к власти.

Одной из главных тем переговоров стало ядерное разоружение Корейского полуострова: Ким Чен Ын заявил, что ситуация улучшается, что КНДР стремится снижать напряженность — эта позиция последовательна и "не может измениться", а он лично готов вести диалог с США и встретиться с Дональдом Трампом, а также с лидерами Южной Кореи. Более того, он готов превратить связи с югом в отношения сотрудничества, урегулировать разногласия и провести межкорейский саммит, но ждет и ответных шагов к миру от оппонентов.

Пожалуй, столь миролюбивых заявлений от северокорейского лидера давно не слышали. Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил, что Пекин ценит, видит и одобряет усилия Пхеньяна, продолжит дальше конструктивно участвовать в потеплении и призывает перейти к предметному диалогу.

"Поддержание, укрепление и развитие отношений между Китаем и Северной Кореей — решительный и неизменный курс китайской партии и правительства. Мы готовы совместно с северокорейскими товарищами, не забывая историю, смотреть вперед и двигаться по пути стабильного развития этих отношений на длительную перспективу, добиваясь процветания народов двух стран, а также готовы вносить вклад в мир, стабильность и развитие в регионе", — заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Проблема денуклеаризации Корейского полуострова может быть решена, если Южная Корея и Соединенные Штаты будут реагировать на наши усилия, а также создавать атмосферу мира и стабильности. Сейчас ситуация на Корейском полуострове развивается в правильном направлении, Пхеньян выступил инициатором, предприняв меры по нормализации напряженной ситуации для проведения диалога о мире", — подчеркнул лидер КНДР Ким Чен Ын.

Говорили и о двусторонних отношениях. Си Цзиньпин считает, что дружба между странами единственно верный выбор, и внешние факторы не должны на нее влиять. Он предложил развивать связи на основе четырех принципов: активизация контактов на высшем уровне, стратегический диалог, акцент на мирное развитие и усиление дружественных контактов, особенно, на уровне молодежи. Китайский лидер намерен подать личный пример и активно общаться с Ким Чен Ыном и руководством КНДР, совершать частые визиты. Собственно, лидеры обменялись приглашениями в гости, которые с обеих сторон были приняты.

Визит Ким Чен Ына, как стало известно, длился три дня, но ни одна из сторон официально это не подтверждала, и все подробности в прессе появились только сегодня. Приезжал он со своей супругой, она его везде сопровождала, активно общалась с первой леди Китая Пэн Лиюань. В честь гостей был устроен приветственный банкет.

Проходили переговоры в пекинской резиденции Дяоюйтай. Не зря журналисты обращали внимание, что улицы в этом районе были перекрыты, и меры безопасности усилены. Накануне активно следили за перемещениями по городу некоего кортежа без флагов и опознавательных знаков в сопровождении мотополиции. Очень было много версий и слухов на эту тему, особенно в южнокорейских и японских СМИ.

Японский телеканал первым показал таинственный бронепоезд (зеленый с желтой полосой), который пересек границу по мосту китайско-корейской дружбы в северо-восточной провинции Ляонин. Именно на таких поездах ранее в Китай приезжали северокорейские лидеры, в частности, отец нынешнего главы КНДР, а сам Ким Чен Ын предпочитает все же самолеты.

Муссировали слухи о том, что чуть ли не отели перестали бронировать номера с окнами на железную дорогу, якобы был установлен навес, который перекрывал обзор состава. В Южной Корее утверждали, что прибыть могла сестра Ким Чен Ына — Ким Йо Чжон, тоже очень влиятельная политическая фигура, доверенное лицо брата, она была спецпосланником КНДР на только что прошедших Олимпийских играх.

Но вот интрига разрешилась. Ким Чен Ын объяснил, что счел своей обязанностью лично поздравить Си Цзиньпина с переизбранием. Это первый зарубежный визит Ким Чен Ына за 7 лет с момента вступления в должность. Что касается Южной Кореи, то в ближайшие дни член Госсовета КНР Ян Цзэчи посетит Сеул, встретится с президентом страны и начальником управления национальной безопасности и проинформирует их о результатах прошедших в Пекине переговоров.

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