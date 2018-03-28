В Саратове снег "сложил" строящийся рынок

В Саратове недостроенное здание рынка рухнуло под тяжестью снега.

Инцидент произошел на улице Аэропорт в Кировском районе города. Как сообщили "Интерфаксу" в областной службе спасения, металлические конструкции пустующего недостроенного ангара площадью около 300 квадратных метров сложились как карточный домик. В здании планировалось разместить новый рынок.

В результате инцидента никто не пострадал.