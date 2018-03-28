Панарин вошел в топ-5 россиян НХЛ, набравших 70 очков три сезона подряд

28 марта 201809:54
Панарин вошел в топ-5 россиян НХЛ, набравших 70 очков три сезона подрядЧитайте нас в Telegram
Российский нападающий "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин в победном матче регулярного чемпионата НХЛ против "Эдмонтон Ойлерз" (7:3) набрал 2 (1+1) очка, после чего общее число результативных действий россиянина достигло 71 балла в 77 поединках.
Преодоления 70-очкового рубежа Панарин добился в своем третьем сезоне подряд в Национальной хоккейной лиге, сообщает Чемпионат.Com. Ранее российский хоккеист набирал 77 и 74 очка соответственно в первых двух сезонах за свой предыдущий клуб – "Чикаго Блэкхоукс".
До Панарина такой результативности среди россиян добивались Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Макаров и Сергей Федоров.
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