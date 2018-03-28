Крупнейшая манипуляция: российских дипломатов выслали из-за 6 слайдов

Крупнейшая манипуляция и провал Терезы Мэй — так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию в СМИ материалов, из-за которых США и страны ЕС выслали российских дипломатов. Речь идет о презентации, которую официальный Лондон якобы распространил среди иностранных посольств в рамках дела Скрипаля.

Российское генконсульство в Сиэтле спешно готовится к закрытию по требованию Вашингтона. И российских, и американских граждан консульские сотрудники просят срочно забрать готовые паспорта и справки, 30 марта последний день.

- Я так счастлива, что успела получить паспорт. Я узнала о закрытии консульства от двоюродной сестры, она мне прислала СМС из России. Я сразу отпросилась с работы и сюда.

Своего здания консульство в Сиэтле не имеет, арендует помещение. И еще, как утверждают американцы, каким-то образом шпионит за их базой подводных лодок Kitsape, которая расположена в 50 километрах.

Новость о принудительном закрытии консульства в Сиэтле расстроила многих рядовых граждан. Теперь с учетом предыдущего захвата здания российского диппредставительства в Сан-Франциско на западном побережье США вообще не будет российского дипломатического присутствия. До ближайшего — в Хьюстоне — 3 тысячи 700 километров.

-Я думаю, что бы ни происходило на высоком уровне, это не должно приводить к наказанию простых граждан. Как правило, страдают обычные люди, это просто сделает жизнь труднее для всех.

К отъезду готовятся и сотрудники постоянного представительства РФ при ООН и генерального консульства в Нью-Йорке. Но больше всего дипломатов уезжает из Вашингтона. Всего под предлогом так называемого дела Скрипаля США объявили персонами нон грата 60 россиян. Более того, в Вашингтоне настаивают, что Москва должна во всем признаться. Хотя до сих пор не представлено ни одного доказательства причастности России.

"Дверь к диалогу с российским правительством остается открытой, но если Россия хочет улучшить отношения, она сначала должна признать ответственность за эту атаку и прекратить безрассудное и агрессивное поведение", — заявила Хизер Науэрт, официальный представитель Госдепартамента США.

К демаршу Лондона присоединился не только Вашингтон. Великобритания убеждала европейские страны с помощью слайдшоу. Всего 6 страниц, включая титульный лист с британским гербом, затем короткие доходчивые тезисы и картинки. Презентацию для 80 дипломатов британцы провели на брифинге в своем посольстве в Москве 22 марта. Содержание огласке не предавали, в российский МИД Лондон ее не отправлял. Но слайды оказались в распоряжении газеты "Коммерсант". На них карта передвижений Скрипаля, хронология событий и вывод: отравляющее вещество могло быть исключительно российского производства. Все это уже слышали, есть только одно отличие: уже нет формулировки "весьма вероятно", на закрытых брифингах, отбросив юридические формальности, Лондон напрямую назначает Россию виноватой.

"Это провал Терезы Мэй. Раскрыта крупнейшая манипуляция мировым общественным мнением, в которой замешаны власти Великобритании. Оцените. На основе 6 картинок приняты решения об ответственности государства в химической атаке", — сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

К расследованию подключилась Организация по запрещению химического оружия. Результаты обещают через две-три недели. Но судя по тому, что дипломатов высылают уже сейчас, за экспертов ОЗХО уже все решили.