Тема:

Археология и история 35 минут назад

Новости Наука

28 марта 201811:46 Анатолий Глянцев

Утраченный текст Галена прочитали впервые за тысячу лет

Труд римского мыслителя был уничтожен, а на пергаменте записан другой текст.
Фото Farrin Abbott / SLAC National Accelerator Laboratory.

Читайте нас в Telegram

Римский теоретик и практик медицины Гален, личный врач императора Коммода – это фигура масштаба Гиппократа и Авиценны. Вплоть до Нового времени его идеи служили руководством для представителей самой гуманной в мире профессии.

По его тексту "О микстурах и силах простых лекарств" учились греческие и римские врачи, а в VI веке он был переведён на сирийский язык, затем с сирийского на арабский. Галена почитали как классика мудрецы Арабского халифата, а потом и учёные мужи средневековой Европы. Однако это не помешало неизвестному писцу XI века соскоблить чернила со страниц упомянутого труда и записать на освободившемся месте текст религиозного характера.

С Галеном так обращаться было не принято. Возможно, писец не знал, что именно стирает. Но вообще практика создания рукописей на б/у-пергаменте (палимпсестов) была обычной для того времени. Напомним, что пергамент – это особым образом обработанная кожа. На переписывание одной Библии в Европе уходило триста телячьих шкур. Эта цифра впечатляет и сейчас, а в средневековом мире, вечно балансировавшем на грани голода, выражение "Книга – лучший подарок" имело бы вполне буквальный экономический смысл. Фолианты в читальных залах библиотек приковывали цепями.

Разбираться с последствиями средневековой бережливости пришлось международной команде учёных. Почти десять лет специалисты пытались восстановить оригинальный текст.

Интерес учёных не только в том, чтобы прочитать Галена. Буквальное копирование было не в чести в средневековых скрипториях. Тексты активно дополнялись и редактировались, давая историкам информацию о знаниях и идеях переписчика, а значит, и его эпохи.

"Если вы хотите понять медицину Ближнего Востока, вам нужно взглянуть на переводы и передачу знаний, – объясняет соавтор исследования Питер Порманн (Peter Pormann) из Манчестерского университета. – Это огромный кусок истории, и мы надеемся, что этот текст поможет нам понять, как они исторически справлялись с болезнями в этой части мира".

Упомянутая рукопись на сирийском языке была обнаружена в Германии в начале 1900-х годов. Исторические исследования показывают, что она хранилась в монастыре Святой Екатерины на Синайском полуострове. Впрочем, отдельные её страницы разлетелись по нескольким континентам, попав в библиотеки Европы, Африки и США. Все учреждения предоставили свои образцы для исследования.

"Наш план состоит в том, чтобы в цифровой форме воссоединить книгу", – говорит Майкл Тот (Michael Toth), глава RB Toth Associates, частной компании, специализирующейся на исследованиях в области культурного наследия, которая изучает рукопись с 2009 года.

Стандартные методы мало чем могли помочь исследователям. Первоначальный текст был хорошо вычищен, потом пергамент был покрыт составом, содержащим кальций, а лежащие поверх него строки были записаны похожими чернилами. К тому же и "вторичный" текст является ценным историческим источником, который не следует разрушать.

Неплохие результаты дал метод мультиспектральной визуализации. Учёные облучали страницы видимым светом, а также инфракрасным и ультрафиолетовым излучением, чтобы выжать максимум из небольших различий в химическом составе чернил. Этот метод позволил прочесть оригинальный текст на многих страницах, но отнюдь не на всех.

На помощь историкам пришли физики. Эксперты использовали синхротрон SSRL в Стэнфордском университете. Ускоритель разгонял электроны, которые высвечивали полученную энергию в виде рентгеновского излучения. Рентгеновские кванты взаимодействовали с атомами чернил, выбивая со своих мест внутренние (то есть близкие к ядру) электроны. Их место занимали электроны с внешней оболочки атома. Этот процесс сопровождается испусканием света (флюоресценцией), причём характеристики свечения зависят от химического состава вещества. Чернила оригинала и текста, записанного выше, флюоресцируют по-разному, поскольку содержат разные комбинации железа, цинка, ртути и меди.

"Одна из самых сильных сторон этого типа анализа заключается в том, что вам не нужно разрушать текст, написанный поверх оригинала, – говорит Кристен Сент-Джон (Kristen St. John) из Стэнфордского университета. – Вам не нужно подвергать опасности одну часть документа, чтобы узнать о другой".

Учёным пришлось разработать специальные крепления, чтобы не повредить манускрипт механически.

"Обычно мы просто закрепляем наши образцы с помощью скотча или винтов. Вы точно не можете это сделать с тысячелетней рукописью", – поясняет Сэм Уэбб (Sam Webb), научный сотрудник SSRL.

Сканирование каждой из 26 изученных на сегодняшний день страниц документа заняло десять часов. После этого исследователи применили алгоритмы машинного обучения, чтобы обработать полученную информацию.

Надо сказать, что все полученные изображения будут выложены в открытый доступ, чтобы с ними могли ознакомиться историки всего мира.

Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о том, как космические технологии помогли восстановить древний славянский манускрипт, и о расшифровке знаменитой рукописи Войнича.

Ранее по теме

Сейчас

11:47

Инструктор ТЦ "Зимняя вишня" рассказал о начале пожара

11:45

В Москве задымился ТЦ "Свиблово"

11:42

СК возбудил дело в отношении украинского пранкера Вольнова

11:28

В Кемерове уволен вице-губернатор

11:25

В крови жителей Волоколамска не нашли токсинов

10:46

ФСБ обыскивает офисы петербургских сайентологов

10:11

8-тонный "Тяньгун" упадет на Землю 1 апреля

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

В Кемерове уволен вице-губернатор

В Кемерове уволен вице-губернатор

33 минуты назад
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае с обещаниями мира

Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае с обещаниями мира

2 часа назад
СК возбудил дело в отношении украинского пранкера Вольнова

СК возбудил дело в отношении украинского пранкера Вольнова

17 минут назад
В Москве задымился ТЦ "Свиблово"

В Москве задымился ТЦ "Свиблово"

25 минут назад
В крови жителей Волоколамска не нашли токсинов

В крови жителей Волоколамска не нашли токсинов

32 минуты назад
Савченко обнародовала видео, в котором пообещала стать президентом Украины

Савченко обнародовала видео, в котором пообещала стать президентом Украины

54 минуты назад
Не только Москва: 5 регионов России с самым дорогим жильем

Не только Москва: 5 регионов России с самым дорогим жильем

1 час назад
Нужна помощь: дорогое лекарство спасет Богдану Утнюхину

Нужна помощь: дорогое лекарство спасет Богдану Утнюхину

26.03.2018 09:00
Проститься с учительницей, спасшей детей, пришли ее ученики

Проститься с учительницей, спасшей детей, пришли ее ученики

2 часа назад
СМИ: Погба и Дембеле стали жертвами расизма в матче против сборной России

СМИ: Погба и Дембеле стали жертвами расизма в матче против сборной России

28 минут назад
Утраченный текст Галена прочитали впервые за тысячу лет

Утраченный текст Галена прочитали впервые за тысячу лет

30 минут назад
В аэропорту Тель-Авива во время буксировки столкнулись самолеты

В аэропорту Тель-Авива во время буксировки столкнулись самолеты

30 минут назад
Белгородские мстители расстреляли из ружья для пейнтбола дорожные камеры и охранников

Белгородские мстители расстреляли из ружья для пейнтбола дорожные камеры и охранников

36 минут назад
Водитель легковушки погиб, врезавшись в автобус на Варшавском шоссе в Москве. Видео

Водитель легковушки погиб, врезавшись в автобус на Варшавском шоссе в Москве. Видео

53 минуты назад
ФСБ обыскивает офисы петербургских сайентологов

ФСБ обыскивает офисы петербургских сайентологов

1 час назад
В Сочи прошел грязевой дождь из африканского песка и пыльцы

В Сочи прошел грязевой дождь из африканского песка и пыльцы

1 час назад
Робот-мимик распознаёт и копирует человеческие эмоции

Робот-мимик распознаёт и копирует человеческие эмоции

1 час назад
Большой дисплей, емкая батарея, новый дизайн: первые слухи об Apple Watch 4

Большой дисплей, емкая батарея, новый дизайн: первые слухи об Apple Watch 4

1 час назад
Крупнейшая манипуляция: российских дипломатов выслали из-за 6 слайдов

Крупнейшая манипуляция: российских дипломатов выслали из-за 6 слайдов

1 час назад
СМИ: трусливые английские болельщики не приедут в Россию на чемпионат мира-2018

СМИ: трусливые английские болельщики не приедут в Россию на чемпионат мира-2018

1 час назад
8-тонный "Тяньгун" упадет на Землю 1 апреля

8-тонный "Тяньгун" упадет на Землю 1 апреля

1 час назад
Правительство после трагедии в Кемерове пересмотрит нормы безопасности для ТЦ

Правительство после трагедии в Кемерове пересмотрит нормы безопасности для ТЦ

2 часа назад
В Саратове снег "сложил" строящийся рынок

В Саратове снег "сложил" строящийся рынок

2 часа назад
Официально рассекречено новое поколение Toyota RAV4

Официально рассекречено новое поколение Toyota RAV4

2 часа назад
Сюжет, мораль или картинка: за что родители ценят мультфильмы

Сюжет, мораль или картинка: за что родители ценят мультфильмы

2 часа назад
Обзор смартфона Xiaomi Redmi 5 Plus: бюджетник в "высоком" стиле

Обзор смартфона Xiaomi Redmi 5 Plus: бюджетник в "высоком" стиле

2 часа назад
МЧС: в Кемерове погибли 64 человека, пропавших без вести нет

МЧС: в Кемерове погибли 64 человека, пропавших без вести нет

2 часа назад
В столичном парке ножами порезали трех человек

В столичном парке ножами порезали трех человек

2 часа назад
Люксембург отзывает посла из России

Люксембург отзывает посла из России

3 часа назад
Федор Смолов: местами играли со сборной Франции на равных

Федор Смолов: местами играли со сборной Франции на равных

3 часа назад
Вмешательства в процесс родов имеют последствия для здоровья ребенка

Вмешательства в процесс родов имеют последствия для здоровья ребенка

3 часа назад
Обследование здания ТРЦ "Зимняя вишня" завершено

Обследование здания ТРЦ "Зимняя вишня" завершено

5 часов назад
В Испании полиция разогнала дубинками сторонников независимости Каталонии

В Испании полиция разогнала дубинками сторонников независимости Каталонии

6 часов назад
Пассажир набросился на стюарда после пьяного дебоша по пути в Анталию

Пассажир набросился на стюарда после пьяного дебоша по пути в Анталию

11 часов назад
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции

11 часов назад
"Нечем дышать": пассажир снял эвакуацию из задымившегося самолета в Домодедове

"Нечем дышать": пассажир снял эвакуацию из задымившегося самолета в Домодедове

11 часов назад
Скандал со сливом личной информации из Facebook выходит на новый уровень

Скандал со сливом личной информации из Facebook выходит на новый уровень

12 часов назад
Киев вновь заявил претензию на "украинскую" Кубань

Киев вновь заявил претензию на "украинскую" Кубань

13 часов назад
Снег, мороз и гололед: весна снова откладывается

Снег, мороз и гололед: весна снова откладывается

15 часов назад
Huawei представила клоны iPhone X с "профессиональными" камерами

Huawei представила клоны iPhone X с "профессиональными" камерами

15 часов назад
Британцы осквернили памятник Боуи, обвинив власти в растрате

Британцы осквернили памятник Боуи, обвинив власти в растрате

17 часов назад
"Прямой эфир": как могло случиться то, что произошло в ТРЦ "Зимняя вишня"

"Прямой эфир": как могло случиться то, что произошло в ТРЦ "Зимняя вишня"

17 часов назад
Toyota показала новый RAV4 на видео

Toyota показала новый RAV4 на видео

17 часов назад
Heineken удалила "расистскую" рекламу под давлением интернет-пользователей

Heineken удалила "расистскую" рекламу под давлением интернет-пользователей

18 часов назад
Виктор Проскурин рассказал, как выжил после диагноза "рак" и страшной аварии

Виктор Проскурин рассказал, как выжил после диагноза "рак" и страшной аварии

21 час назад
Германия выдала полный комплект разрешений на "Северный поток-2"

Германия выдала полный комплект разрешений на "Северный поток-2"

21 час назад
Директор Rijksmuseum: если бы я мог провести ночь в музее, выбрал бы Эрмитаж

Директор Rijksmuseum: если бы я мог провести ночь в музее, выбрал бы Эрмитаж

22 часа назад
Тем временем на Марсе: российские физики смоделировали зиму на Красной планете

Тем временем на Марсе: российские физики смоделировали зиму на Красной планете

27.03.2018 10:43
Спустя полвека названа причина гибели Гагарина

Спустя полвека названа причина гибели Гагарина

27.03.2018 10:38
Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

27.03.2018 10:00
Набор звуков никому не интересен: Ольга Ростропович об акустике, Наполеоне и фестивале "уровня папы"

Набор звуков никому не интересен: Ольга Ростропович об акустике, Наполеоне и фестивале "уровня папы"

26.03.2018 12:00
"Одна жизнь на двоих": история предательства и прощения

"Одна жизнь на двоих": история предательства и прощения

26.03.2018 11:54