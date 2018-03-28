Утраченный текст Галена прочитали впервые за тысячу лет

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Археология и история 35 минут назад
Утраченный текст Галена прочитали впервые за тысячу летЧитайте нас в Telegram
Римский теоретик и практик медицины Гален, личный врач императора Коммода – это фигура масштаба Гиппократа и Авиценны. Вплоть до Нового времени его идеи служили руководством для представителей самой гуманной в мире профессии.
По его тексту "О микстурах и силах простых лекарств" учились греческие и римские врачи, а в VI веке он был переведён на сирийский язык, затем с сирийского на арабский. Галена почитали как классика мудрецы Арабского халифата, а потом и учёные мужи средневековой Европы. Однако это не помешало неизвестному писцу XI века соскоблить чернила со страниц упомянутого труда и записать на освободившемся месте текст религиозного характера.
С Галеном так обращаться было не принято. Возможно, писец не знал, что именно стирает. Но вообще практика создания рукописей на б/у-пергаменте (палимпсестов) была обычной для того времени. Напомним, что пергамент – это особым образом обработанная кожа. На переписывание одной Библии в Европе уходило триста телячьих шкур. Эта цифра впечатляет и сейчас, а в средневековом мире, вечно балансировавшем на грани голода, выражение "Книга – лучший подарок" имело бы вполне буквальный экономический смысл. Фолианты в читальных залах библиотек приковывали цепями.
Разбираться с последствиями средневековой бережливости пришлось международной команде учёных. Почти десять лет специалисты пытались восстановить оригинальный текст.
Интерес учёных не только в том, чтобы прочитать Галена. Буквальное копирование было не в чести в средневековых скрипториях. Тексты активно дополнялись и редактировались, давая историкам информацию о знаниях и идеях переписчика, а значит, и его эпохи.
"Если вы хотите понять медицину Ближнего Востока, вам нужно взглянуть на переводы и передачу знаний, – объясняет соавтор исследования Питер Порманн (Peter Pormann) из Манчестерского университета. – Это огромный кусок истории, и мы надеемся, что этот текст поможет нам понять, как они исторически справлялись с болезнями в этой части мира".
Упомянутая рукопись на сирийском языке была обнаружена в Германии в начале 1900-х годов. Исторические исследования показывают, что она хранилась в монастыре Святой Екатерины на Синайском полуострове. Впрочем, отдельные её страницы разлетелись по нескольким континентам, попав в библиотеки Европы, Африки и США. Все учреждения предоставили свои образцы для исследования.
"Наш план состоит в том, чтобы в цифровой форме воссоединить книгу", – говорит Майкл Тот (Michael Toth), глава RB Toth Associates, частной компании, специализирующейся на исследованиях в области культурного наследия, которая изучает рукопись с 2009 года.
Стандартные методы мало чем могли помочь исследователям. Первоначальный текст был хорошо вычищен, потом пергамент был покрыт составом, содержащим кальций, а лежащие поверх него строки были записаны похожими чернилами. К тому же и "вторичный" текст является ценным историческим источником, который не следует разрушать.
Неплохие результаты дал метод мультиспектральной визуализации. Учёные облучали страницы видимым светом, а также инфракрасным и ультрафиолетовым излучением, чтобы выжать максимум из небольших различий в химическом составе чернил. Этот метод позволил прочесть оригинальный текст на многих страницах, но отнюдь не на всех.
На помощь историкам пришли физики. Эксперты использовали синхротрон SSRL в Стэнфордском университете. Ускоритель разгонял электроны, которые высвечивали полученную энергию в виде рентгеновского излучения. Рентгеновские кванты взаимодействовали с атомами чернил, выбивая со своих мест внутренние (то есть близкие к ядру) электроны. Их место занимали электроны с внешней оболочки атома. Этот процесс сопровождается испусканием света (флюоресценцией), причём характеристики свечения зависят от химического состава вещества. Чернила оригинала и текста, записанного выше, флюоресцируют по-разному, поскольку содержат разные комбинации железа, цинка, ртути и меди.
"Одна из самых сильных сторон этого типа анализа заключается в том, что вам не нужно разрушать текст, написанный поверх оригинала, – говорит Кристен Сент-Джон (Kristen St. John) из Стэнфордского университета. – Вам не нужно подвергать опасности одну часть документа, чтобы узнать о другой".
Учёным пришлось разработать специальные крепления, чтобы не повредить манускрипт механически.
"Обычно мы просто закрепляем наши образцы с помощью скотча или винтов. Вы точно не можете это сделать с тысячелетней рукописью", – поясняет Сэм Уэбб (Sam Webb), научный сотрудник SSRL.
Сканирование каждой из 26 изученных на сегодняшний день страниц документа заняло десять часов. После этого исследователи применили алгоритмы машинного обучения, чтобы обработать полученную информацию.
Надо сказать, что все полученные изображения будут выложены в открытый доступ, чтобы с ними могли ознакомиться историки всего мира.
Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о том, как космические технологии помогли восстановить древний славянский манускрипт, и о расшифровке знаменитой рукописи Войнича.
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