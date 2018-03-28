Робот-мимик распознаёт и копирует человеческие эмоции

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Военная техника и робототехника 36 минут назад
Робот-мимик распознаёт и копирует человеческие эмоцииЧитайте нас в Telegram
"Знакомьтесь, Чарльз", — представляют свою разработку инженеры из Кембриджского университета. Они создали робота, который умеет имитировать человеческие эмоции и выражения лиц.
Авторы поясняют, что создание Чарльза – это лишь часть более крупного исследования, в котором специалисты изучают, насколько возможно адаптировать человеческий язык тела к робототехнике, чтобы в будущем люди и их механизированные помощники могли общаться более свободно.
"Нам было интересно узнать, можем ли мы дать компьютерам возможность понимать социальные сигналы, мимику, тон голоса, позы и язык жестов", — поясняет профессор Питер Робинсон (Peter Robinson), который занимался созданием Чарльза.
Работу робота-мимика обеспечивает сложная система компьютерных программ, а также набор механических сервоприводов (имитаторов мимических мышц), подключенных к камере.
Последняя записывает выражение лица человека, кадр отправляется на компьютер, далее специальная программа анализирует позиции различных точек (положение рта, бровей и так далее). Затем обработанную информацию получает Чарльз: сервоприводы приводят мышцы его лица в движение, и оно приобретает то же выражение, что и у человека.
Весь процесс занимает две-три секунды, уточняют специалисты.
В то же время они признают, что их детище ещё далеко от совершенства: когда робот улыбается или хмурится, выглядит это не волне естественно и даже слегка жутковато, поскольку работа двигателей, которые приводят в движение его лицо, не похожа на то, как действую естественные мышцы людей.
Впрочем, авторы проекта уверены, что им удалось сделать большой и важный шаг в направлении очеловечивания и социализации роботов.
"Люди абсолютно очарованы роботами. Устройте роботу открытый показ, и люди будут толпиться вокруг, чтобы посмотреть на него", — отмечает Робинсон.
По его мнению, сегодня люди уже относятся к антропоморфным роботам не как к абстрактным машинам, а как к системам, похожим на них самих. Таким образом, мы постепенно привыкаем к "общению" с машинами, а главная цель инженеров – максимально его облегчить, например, сделать так, чтобы во время разговора робот мог реагировать на эмоции и сигналы, которые выражают люди посредством мимики и жестов, заключают исследователи.
Напомним, что ранее был создан робот-младенец, который поможет понять природу детской улыбки, а также ещё один эмоциональный (хотя и не человекоподобный) робот с "сердцем и душой".
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