СМИ: трусливые английские болельщики не приедут в Россию на чемпионат мира-2018

Заместитель спортивного редактора английского издания The Sun Мартин Липтон дал оценку поведению английских фанатов, которые накануне товарищеского матча между Нидерландами и Англией (0:1) в Амстердаме учинили беспорядки.

"Увы, среди английских болельщиков есть те, кто позорит страну, признается Липтон, – слова которого приводит Чемпионат.Com со ссылкой на Offtheball.com – Их действия приводят к отвращению к Англии. Лично для меня они являются худшим проявлением британской культуры. При выезде за пределы Англии они считают, что им можно вести себя еще хуже".

"Я не считаю, что такие болельщики поедут на чемпионат мира в Россию, потому что они трусы и простые пивные лунатики. Они считают себя сильными, когда их количество составляет не меньше сотни, однако, когда они видят настоящих жестких мужиков, то они разворачиваются и убегают".