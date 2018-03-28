Савченко обнародовала видео, в котором пообещала стать президентом Украины

Депутат украинской Рады Надежда Савченко собирается баллотироваться в президенты. Это заявление она сделала в новом видео, опубликованном в социальной сети Facebook.

В ролике политик подходит к окну, снимает вышиванку, а вместо нее надевает тельняшку и военную форму. Правая рука Савченко лежит на кобуре с пистолетом. В конце видео появляется лозунг: "Ваш голос – это ваше решение. Совместные действия остановят преступления власти".

Сейчас Надежда Савченко арестована. Ее подозревают в подготовке теракта. Сама депутат призналась, что помогала вывозить оружие из Донбасса и строила планы уничтожения правительственного квартала Киева.

Напомним, что в марте 2016 года российский суд признал Савченко соучастницей убийства журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Именно она навела на них огонь артиллерии. Однако в апреле 2016 года она была помилована Президентом РФ и вернулась на Украину.