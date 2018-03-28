Велогонщик Мартинес потерял память после конфликта с автомобилистом

Колумбийский велогонщик команды EF Education First-Drapac Даниэль Мартинес угодил в больницу с частичной потерей памяти после того, как на одной из тренировок стал объектом нападения со стороны неизвестного. Инцидент произошел в итальянском городе Пистойя. Сообщается, что во время тренировочного занятия его едва не сбил автомобиль, после чего спортсмен сделал замечание водителю авто. В ответ тот напал на Мартинеса с кулаками, в результате чего велогонщик попал в больницу.

"Я звонил Даниэлю после произошедшего, – сказал тренер пострадавшего спортсмена Мишель Бартоли, которого цитирует Чемпионат.Com со ссылкой на El Tiempo. – Он узнает мой голос, но при этом ничего не помнит из произошедшего за последнее время. Например, он забыл про свой переход из велокоманды Wiler в свою нынешнюю EF Education First-Drapac. На данный момент он продолжает обследоваться в больнице".

Ранее Мартинес финишировал седьмым на недавно прошедшей Вуэльте Каталонии-2018.