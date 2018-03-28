Кемерово, мы с тобой: москвичи скорбят по жертвам пожара

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Пожар в кемеровском ТЦ 9 минут назад
Кемерово, мы с тобой: москвичи скорбят по жертвам пожараЧитайте нас в Telegram
Москва вместе со всей страной скорбит по жертвам трагедии в Кемерове. В день общенационального траура в городе отменены развлекательные мероприятия. У входа в Александровский сад, где организован мемориал памяти, горы цветов, игрушки, свечи.
Москвичи несут к Александровскому саду цветы и свечи в память о погибших в Кемерове. С самого утра перед началом рабочего дня люди идут сплошным потоком. Кто-то целыми семьями. Люди подолгу молча стоят перед фотографиями детей и не могут сдержать слез. Звучит траурная музыка. Работают психологи, на случай, если кому-нибудь понадобится помощь. И самые главные, самые искренние слова, которые раздаются на Манежной площади — Кемерово, мы с тобой.
- С такой потерей, конечно, невозможно смириться
- Давайте просто будем все вместе сейчас, никого не будем слушать, просто будем все вместе. Поддержим друг друга.
- Сердце кровью обливается…
- Это горе такое, что даже в голове не укладывает.
Повсюду детские фотографии и горы мягких игрушек. Многие из тех, кто приходят, сами родители, и от того каждый воспринимает события в Кемерове как личную трагедию. Слова соболезнования и записки, в которых взрослые просят прощения у детей, что не смогли их уберечь.
Трагедия, которая потрясла всех. Общая боль, общие дети и общая беда. Но даже в минуты отчаяния очень нужно найти в себе силы жить дальше. Пришедшие на Манежную площадь говорят, что в такие моменты, конечно, важно знать, что ты не один.
Люди приходят почтить память погибших и к представительству Кемеровской области на Большой Татарской улице. У входа в здание огромное количество цветов, горят свечи. Многие из пришедших не могут сдержать слез.
В день общенационального траура по всей Москве приспущены государственные флаги. Вдоль крупных магистралей вместо рекламы появились изображения со словами скорби и поддержки.
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