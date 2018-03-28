Водитель легковушки погиб, врезавшись в автобус на Варшавском шоссе в Москве. Видео

В сети размещены кадры аварии с летальным исходом, произошедшей во вторник, 27 марта, на Варшавском шоссе в Москве.

На записи видно, как автомобиль Hyundai Solaris по неизвестной причине стал смещаться в сторону обочины.

Через несколько мгновений легковушка на большой скорости врезалась в рейсовый автобус, находившийся около остановки общественного транспорта.

В результате столкновения мужчина, управлявший Hyundai, получил серьезные травмы и скончался на месте ДТП.