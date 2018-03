Госдепартамент США: Россия - чудовище из морских глубин

Чудовище из морских глубин. Так называла Россию официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт. Во время брифинга один из журналистов спросил ее, станут ли следующие выборы президента в Штатах безопаснее после высылки 60 российских дипломатов. На это Науэрт ответила, что у Москвы длинные руки и много щупалец, пишет агентство РИА Новости.

Когда представителя госдепа переспросили, что она имеет в виду. Науэрт уточнила: Россия – это чудовище из морских глубин.

Today, we witnessed “Grosse antibolschewistische Schau” performed by @statedeptspox:

“Russia has long arms; Russia has lots of tentacles... It’s a beast from the deep sea” pic.twitter.com/MjtjevhrU8