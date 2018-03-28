Госдепартамент США: Россия - чудовище из морских глубин

Чудовище из морских глубин. Так называла Россию официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт. Во время брифинга один из журналистов спросил ее, станут ли следующие выборы президента в Штатах безопаснее после высылки 60 российских дипломатов. На это Науэрт ответила, что у Москвы длинные руки и много щупалец, пишет агентство РИА Новости.

Когда представителя госдепа переспросили, что она имеет в виду. Науэрт уточнила: Россия – это чудовище из морских глубин.

Today, we witnessed “Grosse antibolschewistische Schau” performed by @statedeptspox:

“Russia has long arms; Russia has lots of tentacles... It’s a beast from the deep sea” pic.twitter.com/MjtjevhrU8 — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 28 марта 2018 г.

Стоить отметить, что сравнение России с осьминогом или спрутом — совсем не придумка Науэрт. Карикатуры и плакаты с таким изображением во множестве выпускались на Западе во времена противостояния с СССР. Да и до революции, во время Первой мировой Россию часто рисовали в виде гигантского спрута.

Впрочем, российские дипломаты оказались сдержаннее в своих заявлениях. Спустя несколько часов, после выступления Науэрт, в на официальном аккаунте диппредставительства РФ в микроблоге Twitter появилось фото старого агитационного плаката на немецком языке. На нем нарисован огромный красный паук, охвативший своими лапами Землю.

Напомним, 26 марта Соединенные Штаты объявили, что высылают из страны сразу 60 российских дипломатов. Таким образом, США поддержали позицию Великобритании, которая считает, что именно Москва причастна к покушению на экс-полковника ГРУ Сергей Скрипаля.