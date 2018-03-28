В аэропорту Тель-Авива во время буксировки столкнулись самолеты

Два пассажирских самолета столкнулись на рулежных дорожках в израильском аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.

К счастью, в инциденте никто не пострадал. Все пассажиры были эвакуированы.

Как сообщает RT со ссылкой на израильские СМИ, во время буксировки лайнер авиакомпании Germanwings задел готовившийся к вылету лайнер израильского авиаперевозчика El Al.

Причины и полные обстоятельства случившегося выясняются.