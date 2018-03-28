28 марта 201811:51
В Москве задымился ТЦ "Свиблово"Читайте нас в Telegram
В столице произошло задымление в торговом центре "Свиблово", расположенном на улице Снежной.
"Прибывшие спасатели отмечают слабое задымление на третьем этаже", — рассказал "Интерфаксу" источник в оперативных службах.
В настоящее время решается вопрос об эвакуации людей.
25 марта крупный пожар произошел в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Жертвами огня стали 64 человека. 28 марта в стране объявлен общенациональный траур в память о погибших.
Сейчас
11:47
Инструктор ТЦ "Зимняя вишня" рассказал о начале пожара
Картина дня
-
МЧС: при пожаре в Кемерове никто не пропал без вести
- Шесть слайдов: чем британцы "доказали" вину России
- Тайный визит: появилось видео с лидером КНДР в Китае
- Савченко обещает стать президентом. Видео
- Спустя полвека названа причина гибели Гагарина
Самое читаемое
-
Никого прикрывать не будут: Путин высказался об отставке Тулеева
- "Это был поджог": гендиректор "Зимней вишни" указала на подозреваемых
- Герои: учительница и кадет спасали детей, не думая о себе
- Пришел в сознание мальчик, выпрыгнувший из горящего ТЦ
- Провал Терезы Мэй: МИД узнал, на каком основании выдворили российских дипломатов
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта маленького Jaguar
- Обновленный Ford Explorer для России стал дешевле
- Временные дорожные знаки не спасут от камер фотофиксации
- Хит-парад. Автомобили в честь гонок и гонщиков
- Китайцы представили кроссовер для Европы на базе Volvo
Экономика
-
Пирамида Tesla начала рушиться?
- Нефть: попытка обновить максимумы не удалась
- Медведев: голландская болезнь побеждена
- В России ограничат срок эксплуатации автобусов
- Торговая война вынуждает США наращивать долг
Недвижимость
-
Взрыв башни в Екатеринбурге попал на видео
- Бюро по отъему жилья: кредиты делают москвичей бомжами
- Скандальную свалку в Подмосковье очистят огнем
- Как прописаться на даче
- Председатель ТСЖ устроил себе личный курорт на крыше
Вести.Медицина
-
Трагедия в Кемерове: погибших опознают генетики
- В хронической усталости виноваты гормоны
- Атакамский гуманоид оказался человеком
- Меню смерти: самая опасная еда, которая существует на планете
- Как справляться с плохими новостями: отвечают врачи
Вести в 20.00
-
Пожар в "Зимней вишне"
- После высылки российских дипломатов демократы полюбили Трампа
- В Подмосковье появится мощный синхротрон последнего поколения
Москва 24
-
Звезда сериалов, избивший до полусмерти подругу, задержан
- Маргарите Грачевой, изуродованной ревнивым мужем, установили протезы
- "Я всегда получаю то, что хочу": чем запомнится Сергей Мавроди
- Певца Витаса арестовали после стрельбы в Барвихе
- Рейды на соблюдение правил пожарной безопасности пройдут в ТЦ Москвы
Вести.Hi-tech
-
Бизнес-аналитика для Ростуризма к ЧМ-2018 по футболу
- Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
- Oculus Go: насколько хорош VR-шлем за $200 от Facebook и Xiaomi
- Порнография добралась до AR-шлема Microsoft
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
Вести-Москва
-
Москва скорбит по погибшим в Кемерове
- Лихач, протаранивший маршрутку на внедорожнике, получил год условно
- Семь суток ареста: певца Витаса наказали за стрельбу в Барвихе
- Поддержать тех, кому трудно: как журналисты помогают волонтерам
- Войска Национальной гвардии отмечают профессиональный праздник
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 фильмов в стиле PUBG
- Можно ли УАЗ продать иностранцу под соусом успеха PUBG?
- В Steam стартовала масштабная распродажа от Ubisoft
- Как работают ставки в киберспорте
- Pornhub назвали альтернативой Youtube
Наука
-
Кровь в обмен на сперму: видео секса удильщиков ошеломило биологов
- Тихоокеанский "мусороворот" оказался в 16 раз больше, чем считалось
- Атакамский гуманоид оказался девочкой с неизвестными ранее мутациями
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Что такое сексуальность: объясняет Анджелина Джоли
- Феминисток разгневали слишком сексуальные постеры
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
У Александра Абдулова нашлась внебрачная дочь
- Режиссер Марк Розовский отвечает актрисе на обвинения в изнасиловании
- Борьба за наследство Вячеслава Шалевича продолжается
- Известная модель сбежала от состоятельного мужа-садиста
Телеканал "Культура"
-
Не посещение музея, а паломничество! День рождения Ирины Антоновой
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- Ринго Старр стал рыцарем
- Заглянем в тайную комнату! Интервью с Мариной Лошак
Сегодня
В Кемерове уволен вице-губернатор
29 минут назад
СК возбудил дело в отношении украинского пранкера Вольнова
13 минут назад
В Москве задымился ТЦ "Свиблово"
21 минута назад
В крови жителей Волоколамска не нашли токсинов
28 минут назад
Нужна помощь: дорогое лекарство спасет Богдану Утнюхину
26.03.2018 09:00
Утраченный текст Галена прочитали впервые за тысячу лет
26 минут назад
ФСБ обыскивает офисы петербургских сайентологов
1 час назад
8-тонный "Тяньгун" упадет на Землю 1 апреля
1 час назад
В Саратове снег "сложил" строящийся рынок
2 часа назад
Официально рассекречено новое поколение Toyota RAV4
2 часа назад
В столичном парке ножами порезали трех человек
2 часа назад
Люксембург отзывает посла из России
3 часа назад
Обследование здания ТРЦ "Зимняя вишня" завершено
5 часов назад
Киев вновь заявил претензию на "украинскую" Кубань
13 часов назад
Снег, мороз и гололед: весна снова откладывается
15 часов назад
Британцы осквернили памятник Боуи, обвинив власти в растрате
17 часов назад
Toyota показала новый RAV4 на видео
17 часов назад
Спустя полвека названа причина гибели Гагарина
27.03.2018 10:38
Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его
27.03.2018 10:00
"Одна жизнь на двоих": история предательства и прощения
26.03.2018 11:54