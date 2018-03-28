Белгородские мстители расстреляли из ружья для пейнтбола дорожные камеры и охранников

В Белгородской области по меньшей мере три камеры видеофиксации и охранявшие их мужчины подверглись нападению молодых людей, с помощью пейнтбольного ружья мстивших за выписанные их приятелям штрафы. Свой "подвиг" они сняли на видео и вскоре уже давали показания в полиции.

Мишенями для хулиганов стали треноги и два автомобиля под Старым Осколом, а затем прибор видеофиксации с находившимся поблизости охранником в Новооскольском районе. Своих жертв молодые люди пренебрежительно называли "крысами": немного притормозив у обочины, пассажир во всех трех случаях открывал огонь по цели из "маркера", при этом не жалел патронов. Судя по прозвучавшим объяснениям, местные жители таким образом мстили за ранее выписанные им штрафы.

Стражам порядка потребовалось менее суток на то, чтобы выйти на след предполагаемых "охотников с большой дороги". Ими оказались двое жителей Красногвардейского района, которые тут же признали свою вину и извинились за содеянное. Юридическая оценка их действиям еще не дана, но скорее всего молодые люди отделаются штрафом.