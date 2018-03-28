Попытка уклониться от ДТП привела к смертельному столкновению на Украине

Регистратор запечатлел момент серьезного дорожно-транспортного происшествия с летальным исходом, произошедшего 27 марта на проспекте Мира в городе Хмельницком.

Водитель автомобиля Opel, двигавшийся с большой скоростью, уклонился от столкновения с поворачивавшим микроавтобусом.

В результате этого маневра легковушка оказалась на "встречке", где лоб в лоб столкнулась с внедорожников Lexus.

Как сообщают местные СМИ, 28-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем, погиб на месте ДТП, его пассажир отделался переломом ключицы.

Водитель джипа практически не пострадал, однако 53-летняя женщина, находившаяся в салоне его автомобиля, получил переломы руки и ноги.