Искра в батутной яме: инструктор ТЦ "Зимняя вишня" рассказал о начале пожара

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" начался с батутной ямы. Об этом следствию рассказал инструктор детской площадки Сергей Сочинский. Он уточнил, что ни персонал, ни дети не курили. А причиной возгорания могла стать неисправная проводка. Под потолком, например, висел целый пучок проводов, пишет агентство "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на судью Дмитрия Шандрова, который зачитывал показания свидетеля.

Сейчас под следствием находятся пять человек. Среди них арендатор помещения, где мог быть очаг пожара, руководитель управляющей компании и сотрудник частного охранного предприятия. Последнего подозревают в том, что он намеренно отключил пожарную сигнализацию.

Трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" произошла 25 марта. Пожар унес жизни 64 человек, большая часть из них дети. Сегодня в России объявлен день траура.