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28 марта 201811:48

СМИ: Погба и Дембеле стали жертвами расизма в матче против сборной России

EPA

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В товарищеском матче между сборными России и Франции (1:3) были зафиксированы случаи проявления расизма по отношению к двум французским игрока – Усману Дембеле и Полю Погба. Известно, что в адрес футболистов доносились выкрики расистского содержания. Об этом информирует портал "Спорт-экспресс" со ссылкой на издания Topmercato.

Кроме того, фотограф портала AFP рассказал, что в концовке поединка он слышал кричалки и уханья в адрес темнокожих футболистов. Представитель агентства подтвердил информацию, что при выполнении угловых ударов расистской обструкции подвергся Дембеле. Но уточнил, что в адрес Погба оскорблений не было.

Информацию о проявлениях расизма в матче России и Франции также прокомментировали в Российском футбольном союзе (РФС). Начальник отдела безопасности и работе с болельщиками Алексей Толкачев отметил, что ни одного случая зафиксировано не было.

"Наши службы не слышали и не фиксировали ничего подобного, – приводит слова Толкачева "Спорт-экспресс". – Однако при необходимости мы готовы начать изучение этого вопроса. А пока повторю, что нами ничего не было зафиксировано".

Напомним, что матч между Россией и Францией прошел в Санкт-Петербурге. На одноименном стадионе собралось порядка 51000 болельщиков.

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