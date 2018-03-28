Племянница Скрипаля: у меня 1% надежды на выздоровление родственников

Племянница отравленного в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля считает, что у ее дяди мало шансов выжить.

"У меня остается, наверное, 1% надежды. Что бы эти ни было, у них остался очень маленький шанс на выживание", — сообщила Виктория в интервью BBC.

По ее словам, даже если Сергей Скрипаль и его дочь Юлия выживут, "они будут инвалидами остаток жизни".

Ранее Росс Кассиди, которого телеканал Sky News назвал лучшим другом Скрипаля, заявил, что жизнь пострадавших поддерживают искусственно, и смерть могла бы стать для них милосердием, передает "Интерфакс".

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, ранее осужденный в России за шпионаж, а также его дочь Юлия были отравлены в Солсбери нервно-паралитическим веществом. В настоящее время они находятся в коме. Британские власти поспешили обвинить в причастности к инциденту Россию, сообщив, что это вещество якобы было разработано именно в России. Из Великобритании были высланы 23 российских дипломата. Аналогичными мерами британское правительство поддержали США и страны Евросоюза. Россия все обвинения в связи с делом Скрипаля отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.